Kapıda vize ile Yunanistan seferleri başlıyor!

İDO duyurdu, kapıda vize ile Yunanistan seferleri başlıyor. Peki fiyatlandırmalar ne şekilde? Seferlerin başlayacağı tarih ne zaman? İşte merak edilen yanıtlar...

Kapıda vize ile Yunanistan seferleri başlıyor!
Kapıda vize ile Yunanistan seferleri başlıyor!
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İDO Kapıda vize ile Yunanistan seferlerini başlatıyor. Bahar ve yaz ayları için plan yapan Türk vatandaşları bu habere ilgi duyuyor. İDO seferlere dair fiyatlandırmaları duyurdu. Seferler 6 Nisan'da başlıyor. Peki seferler ve fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

KAPIDA VİZE İLE YUNANİSTAN SEFERLERİ

KAPIDA VİZE İLE YUNANİSTAN SEFERLERİ

• Seferihisar - Samos: 35 Euro (Aynı gün dönüş)

• Seferihisar - Samos: 49 Euro (Farklı gün dönüş)

• Kuşadası - Samos: 41 Euro (Aynı gün dönüş)

• Kuşadası - Samos: 52 Euro (Farklı gün dönüş)

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduAvrupa'nın en yoğun havalimanı olduYaşam
# İDO seferleri # yunanistan
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