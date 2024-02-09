Kapıda vize ile Yunanistan seferleri başlıyor!

İDO Kapıda vize ile Yunanistan seferlerini başlatıyor. Bahar ve yaz ayları için plan yapan Türk vatandaşları bu habere ilgi duyuyor. İDO seferlere dair fiyatlandırmaları duyurdu. Seferler 6 Nisan'da başlıyor. Peki seferler ve fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

KAPIDA VİZE İLE YUNANİSTAN SEFERLERİ

• Seferihisar - Samos: 35 Euro (Aynı gün dönüş)

• Seferihisar - Samos: 49 Euro (Farklı gün dönüş)

• Kuşadası - Samos: 41 Euro (Aynı gün dönüş)

• Kuşadası - Samos: 52 Euro (Farklı gün dönüş)