Kız Kulesi 2023 giriş ücreti ne kadar oldu? Kız Kulesi'ne nasıl gidilir?

Kız Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon işlemi bittikten sonra 11 Mayıs'ta ziyaretçiye açıldı. 31 Mayıs'a kadar ücretsiz giriş yapılan Kız Kulesi'nin yeni fiyat tablosu açıklandı. Merak edilen ise Kız Kulesi'ne nasıl gideceği ve yeni fiyatlandırma oldu. Sizler için Kız Kulesi hakkında merak edilenleri araştırdık.

Rivayetlere göre; Yunanlılar tarafından 5. yüzyılda yapıldı. Sık sık restore edilerek ayakta tutulan Kız Kulesi, kayalıkların üstünde denizin ortasında bir yapıdır. Birçok hikayesi olan Kız Kulesi, dünya genelinde boğazın incisi olarak bilinir.

KIZ KULESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Kız Kulesi'ne gitmek için Üsküdar sahilden motorlara binebilirsiniz. 09:00 - 19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Avrupa Yakası'nda olanlar Metrobüs - Metro, Marmaray ya da Vapur seferleriyle Üsküdar sahile geçebilir. Üsküdar Sahilden Kız Kulesi konumuna yürüyerek oradaki sahilde sürekli duran motorlara binebilir.

KIZ KULESİ 2023 GİRİŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kız Kulesi'ne müze kartı olmayanların giriş toplam ücreti kişi başına 450 TL oldu.

Giriş bileti: 400 TL

Ulaşım ise: 50 TL

Ancak müze kartı olanlar sadece 50 TL ulaşım ödeyecek. Onun dışında kahvaltı yapmak isteyenler hafta içi 110 TL, hafta sonu ise 80 TL'dir. Kız Kulesi'ne rahat gitmek için müze kartı çıkartınız.