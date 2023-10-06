Ordu'nun Yemekleri! Ordu'da Bu Lezzetleri Kesinlikle Denemelisiniz

Türkiye'nin Karadeniz Bölgesinde yer alan Ordu'nun yemeklerini saymak ile bitmez. Herkes Karadeniz Bölgesinin yemek kültürünün ne kadar zengin olduğunu bilir. Karadeniz Bölgesinde yer alan ve güzellikleri ile gezilecek listesinde kesinlikle yer alacak Ordu'nun kendine özgü yöresel lezzetlerinin tadına bakmadan kesinlikle dönmeyin.

1. Galdirik Kavurması

Galdirik kavurmasının geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Yöresel olarak “kaldirik”, “ıspıt”, “hodan” ve “balık otu” isimleriyle anılır ve tadı mantara benzer.

Galdirik bitkisinin çiçek ve yaprak kısımları temizlendikten sonra zeytinyağı ile buluşmasından sonra enfes bir lezzet olarak karşınıza çıkar.

Galdirik kavurmasını, Ordu'ya gittiğinizde festivallerde sunulan bir yemek olarak görebilirsiniz.

2. Bezelye Kayganası

Bezelyeler temizlendikten sonra mısır unu ile harmanlanıp üzerine yumurta kırılarak pişirilmeye hazırlanır. Bezelye Kayganası, Ordu'ya özgü kesinlikle denemeniz gereken bir yemektir.

3. Hamsi Köftesi

Karadeniz Bölgesinin en sevilen yemeklerinden biri kesinlikle Hamsi Köftesidir. Karadeniz Bölgesi insanları için hamsi deyince akar sular durur. Hamsi köftesi, Karadeniz bölgesinde bilinse de Ordu, kendine özgü yöresel bir lezzet ile karşınıza sunar.

4. Sakarca Kayganası

Isırgan otunu kendilerine özgü bir çeşit ile hazırlayan Ordulular, sakarca kayganası yemeğinde kendilerine son derece güveniyor. Sakarca kayganası tabi ki Orduluların güvendiği kadar olan bir lezzettir ve Ordu'dan ayrılmadan önce kesinlikle bir yemeğin tadına bakmalısınız.

5. Kuşbaşı Etli Gürcü Kavurması

Et yemeklerini sevenler için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir lezzettir. Kendine özgü hazırlanış ve pişirilme yöntemi ile bu kavurma kendini diğerlerinden ayırıyor. İlk önce et suyunu çekene kadar pişirildikten sonra kinzi, sarımsak, zaprana, kırmızı biber, ceviz içi, mısır unu kavurması ilave edilir ve en son olarak su eklenir.

6. Zetiyani

Zeytiyani soğuk servis edilen bir yemek olarak karşınıza çıkar. Tavuk bütün olarak tencerede kaynatılır ve soğuduktan sonra didiklenerek temizlenir. Temizlenen tavuk bir kaba konularak karışım ilave edilir ve harmanlanması için buzdolabına konur.

7. Isırgan Çorbası

Ordu'nun yemekleri denince tabi ki çorbasız olmaz. Ordu'ya özgü bir lezzet olan Isırgan Çorbası, 30 dakikada hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir lezzettir. Değişik lezzetler denemeyi seviyorsanız kesinlikle denemeniz gereken bir çorbadır.

8. Pancar Diblesi

Pancar Diblesi, Karadeniz Bölgesine özgü bir lezzettir. Karadeniz Bölgesindeki insanların kara lahanayı ne kadar çok sevdiğini herkes bilir. Pancar dibleside kara lahananın pirinç ile buluşmasından oluşan denenmesi gereken lezzetler arasına koyabileceğiniz bir lezzettir.

9. Yağlaşı

Ordu'ya gelmiş ve bu kadar çok yemeğin tadına bakmışken tabi ki de tatlısız olmaz. Ordu'ya özgü pekmez tatlısı yağlaşı kesinlikle denemeniz gereken bir tatlıdır. Mısır unu ve pekmezin mükemmel buluşması diyebiliriz.