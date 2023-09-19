Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii! İlk sırada yer alan cami Batıyı çıldırttı

Visited seyahat uygulamasının kullanıcı verilerini derleyerek çıkardığı araştırmada, en çok ziyaret edilen camiler belli oldu. Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii, Arriving In High Heels Corporation tarafından yayınlandı. İşte en çok ziyaret edilen camiler! İlk sıradaki cami Batıyı çıldırttı

Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii! İlk sırada yer alan cami Batıyı çıldırttı

Visited seyahat uygulamasının kullanıcı verilerinden derlenen araştırmanın; 1,8 milyondan fazla uluslararası gezgine ve gezginlerin kendi bildirimlerine dayandığı belirtildi. Buna göre; Türkiye’de en çok ziyaret edilen camii Ayasofya Camii oldu. Bu bilgi halen Ayasofya'nın kapatılması için kampanya başlatan Batı'yı adeta çıldırttı. 

Verilere göre; ziyaretçiler, en çok ziyaret edilen 20 antik yer arasında bulunan İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı, Efes ve Kapadokya gibi antik yerleri görmek için geliyor. İstanbul aynı zamanda yolcu gemileriyle seyahat eden ziyaretçiler arasında da popüler konumda yer alıyor. Alışveriş, plajlar ve kaplıcalar da gezginlerin Türkiye’yi seçmesinin nedenleri arasında yer alıyor.

Türkiye'de en çok ziyaret edilen cami

Dünyada en çok ziyaret edilen 10 camiiden 5’i Türkiye’de yer alıyor. Verilere göre; Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii ise şöyle listelendi:

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN CAMİLER;

Ayasofya Camii
Sultanahmet Camii
Süleymaniye Camii
Eyüp Sultan Camii
Yeni Cami
Ortaköy Camii
Fatih Camii
Selimiye Camii
Kocatepe Camii
Bursa Ulu Camii
Mardin'de ne yenir? Bunları yemeden Mardin'den dönmeyin!Mardin'de ne yenir? Bunları yemeden Mardin'den dönmeyin!Yemek Tarifleri
# türkiye # camii # gezi
Çok Okunanlar
19 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
19 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Brent petrolün varil fiyatı güne rekorla başladı!
Brent petrolün varil fiyatı güne rekorla başladı!
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
Doping etkisi yapan karışım! Kahvaltıda 5 besinden oluşan şifa deposu
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Çiftçinin yüzünü güldüren kampanya!
Çiftçinin yüzünü güldüren kampanya!
Öne Çıkanlar 🚨 Alparslan Kuytul’dan Aydınlık’a Tehdit! Mustafa İlker Yücel’den Sert Cevap! 🚨 Alparslan Kuytul’dan Aydınlık’a Tehdit! Mustafa İlker Yücel’den Sert Cevap! Savaş Cebeci kimdir? Savaş Cebeci kimdir?