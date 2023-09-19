Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii! İlk sırada yer alan cami Batıyı çıldırttı

Visited seyahat uygulamasının kullanıcı verilerinden derlenen araştırmanın; 1,8 milyondan fazla uluslararası gezgine ve gezginlerin kendi bildirimlerine dayandığı belirtildi. Buna göre; Türkiye’de en çok ziyaret edilen camii Ayasofya Camii oldu. Bu bilgi halen Ayasofya'nın kapatılması için kampanya başlatan Batı'yı adeta çıldırttı.



Verilere göre; ziyaretçiler, en çok ziyaret edilen 20 antik yer arasında bulunan İstanbul’daki Yerebatan Sarnıcı, Efes ve Kapadokya gibi antik yerleri görmek için geliyor. İstanbul aynı zamanda yolcu gemileriyle seyahat eden ziyaretçiler arasında da popüler konumda yer alıyor. Alışveriş, plajlar ve kaplıcalar da gezginlerin Türkiye’yi seçmesinin nedenleri arasında yer alıyor.





Dünyada en çok ziyaret edilen 10 camiiden 5’i Türkiye’de yer alıyor. Verilere göre; Türkiye’de en çok ziyaret edilen 10 camii ise şöyle listelendi:

İŞTE TÜRKİYE'DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN CAMİLER;