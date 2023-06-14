Türkiye'nin mavi bayraklı plajları: 2023 yılı en iyi sahiller ve plajlar

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2023 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye 551 plaj, 23 marina, 14 turizm teknesi ve 10 bireysel yatla dünya üçüncüsü oldu. Elde edilen başarıda Antalya 231 plaj, 5 marina, 14 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak getiren il oldu.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SIRADA

551 plajıyla Türkiye, dünyanın en çok mavi bayraklı 3. ülkesi konumunda. Listede 621 plajla İspanya birinci, 581 plajla Yunanistan ikinci durumda. 427 mavi bayraklı plaja sahip İtalya Türkiye'nin ardından 4. sırada yer alırken, Fransa 419 plajıyla 5. sırada bulunuyor.

ANTALYA AÇIK ARA ÖNDE

Bu yıl Mavi Bayraklı plaj sayıları; Antalya'da 231, Muğla'da 110, İzmir’de 63, Balıkesir’de 46, Aydın'da 35, Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin’de 11, Kocaeli'de 9’a yükseldi. Bu şehirlerin ardından Tekirdağ 6, Bartın 3, Ordu 2, Bursa 2, Zonguldak 2, Düzce 1, İstanbul 1, Sakarya 1, Kırklareli 1, Van 1 ve Edirne 1 plajıyla mavi bayrak almaya hak kazandı.

İŞTE TÜRKİYE'NİN TÜM MAVİ BAYRAKLI PLAJLARI

İşte Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) verileriyle hazırladığı Türkiye'nin Mavi Bayraklı plajlarının listesi...

• Mermerli Plajı, Muratpaşa, Antalya

• Antalya Büyükşehir Belediyesi Sarısu Halk Plajı, Konyaaltı, Antalya

• Kumburnu Halk Plajı, Ölüdeniz, Fethiye, Muğla

• Kumbahçe Halk Plajı, Bodrum Merkez, Muğla

• Hastanealtı Plajı, Datça Merkez, Muğla

• Bodrum Belediyesi Göltürkbükü Halk Plajı, Göltürkbükü, Bodrum, Muğla

• Dikili Belediye Plajı, Dikili, İzmir

• Ayvalık Belediyesi, Altınova Kumadası Mevkii Halk Plajı, Altınova, Ayvalık, Balıkesir

• Küçükkuyu Belediyesi Mıhlı Halk Plajı, Küçükkuyu, Ayvacık, Çanakkale

• Kızkalesi Halk Plajı 1, Kız Kalesi, Adana

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