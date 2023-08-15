Ucuz uçak bileti nasıl bulunur? İşte o yöntemler

Avantajlı uçak bileti bulma ve uçak bileti indirimlerini yakalama becerisi, sık seyahat eden gezginler arasında öne çıkan yeteneklerden biridir. Çünkü seyahat etmekten keyif alıyor ve bu zevki pahalıya mal etmek istemiyoruz. İşte uygun uçak bileti bulmanın on yolunu sizler için derledik...

1. SEYAHAT TARİHLERİNİZİ ESNEK TUTUN

Uçak bileti fiyatları gidilecek döneme bağlı olarak değişiyor. Birçok kişi Yılbaşı, Noel, Kurban ve Şeker Bayramı gibi dönemlerde tatile çıkmayı tercih ediyor. Yine ülkemizde okulların tatil olduğu, en çok izinlerin kullanıldığı Haziran-Ağustos arasındaki dönemde yüksek talepten dolayı uçaklar dolu oluyor.

Bu dönemlerde uçak biletlerinin daha yüksek olduğunu unutmayalım. Seyahat için esnekliğiniz varsa tatil dönemlerinin dışındaki tarihler için seyahat planlayın. Eğer uçuş tarihleriniz bu dönemlerin başlangıç ve bitiş dönemlerine mecburen denk geliyorsa, büyük ihtimalle daha pahalı uçacaksınız anlamına geliyor.

Bu tarihlerde seyahate çıkmanız kesinse sık sık kampanyaları ve uçak bileti fiyatlarını gözden geçirin. Ucuza uçmak için erkenden bilet almanız şart. Tatil zamanınız yaklaşıp da hala bilet almadıysanız sonra bilet fiyatları neden bu kadar yüksek demeyin. Bu dönemlerde nispeten en ucuz bileti ancak sabah oldukça erken veya gece geç saatlerdeki uçuşlarda bulabilirsiniz.

2. BİLETİNİZİ FİYATLARIN EN UYGUN OLDUĞU ZAMANLARDA ALIN

Hafta ortası uçmak, hafta sonu uçmaya göre daha ucuz, çünkü bir çoğumuz hafta sonu bir yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. Uzmanlar hafta ortası uçmanın %10 kadar tasarruf sağlayacağını söylüyor. En uygun bilet bulmak için bakacağımız gün çarşamba ve perşembe öğleden sonrası; bunu salı ve cumartesi günleri izliyor.

Ülke içi uçuşlarda en uygun fiyatları yakalama dönemi 21 gün öncesi. Bu dönemdeki fiyatlar ortalama fiyat %8 daha ucuz. Son 2 haftada bilet fiyatları ortalama fiyatlara göre %5 artıyor, son hafta ise bu oran %30’a çıkıyor.

3. HAVAYOLLARININ MAİL LİSTELERİNE KAYDOLUN

En ucuz kampanyalı uçak bilet fiyatları için hep tetikte olun. Promosyon uygulanan koltuk sayısı genellikle çok az olduğundan acele etmek gerekiyor. Kampanyalardan erken haberdar olmak için havayolu ve bilet satışı yapan web sitelerinin e-posta listelerine kaydolun. Bu ucuz bilet bulmak için yapmanız gereken en önemli şey!

4. UÇAK BİLETİ ARAMA MOTORLARINI KULLANIN

Gelişen teknoloji ve yenilenen sektör her geçen gün farklı imkanlarla tüketicinin karşısına çıkarken beraberinde pek çok cazip seçenekleri de getiriyor.

Havayolu firmalarının sayfalarına girip nereye uçacağınızı ve tarihleri tek tek gireceğimize bu işi bizim yerimize yapan uçak bileti arama motorlarını deneyin. Tüm uçak biletleri için en hesaplı karşılaştırmaları sunan uçak bileti arama motorları sık kullanılanlara eklemeniz gereken siteler olmalı.

5. BİLETİNİZİ ERKEN ALIN

Çoğu havayolunda, en ucuz koltuklar satıldıktan sonra kalan koltuklar daha yüksek fiyatlara satılıyor. Özellikle yoğun seyahat dönemlerde, rezervasyonunuzu geç yaparsanız bu size pahalıya mal olabilir. Havayolu firmaları bilet fiyatlarında günlük hatta saatlik değişiklikler uygulayabiliyorlar. Genellikle uçuş tarihine yaklaşıldıkça bilet fiyatlarında artış görülüyor.

6. BİLETİNİZİ GEÇ ALIN

Havayolları firmaları uçaklarını doldurmak ister. Öngörülen zamanda hedeflenen bilet satış ve doluluk oranlarına ulaşamazlarsa daha düşük fiyatlı bilet kampanyaları başlatırlar. Eğer tam da bu dönemde bilet arayan şanslılardansanız fırsatı yakaladınız demektir.

Eğer seçtiğiniz rota üzerinde en iyi uçak bileti fiyatlarını yakalamak istiyorsanız bazı uçak bileti arama motorlarının uyguladığı fiyat alarmı seçeneğini kullanın. Sürekli sayfa yenilemek veya her gün bilet fiyatlarını kontrol etmek yerine fiyat uyarısı oluşturun. Gideceğiniz yeri, tarihi giriyorsunuz. Alacağınız biletin fiyatı düştüğünde otomatik bir e-postayla anında haberdar oluyorsunuz. İyi fikir.

7. ALTERNATİF HAVALİMANLARINA BAKIN

Bugün hemen hemen her büyük şehirde neredeyse ikinci bir havalimanı var. Düşük bütçeli firmaların tercih ettiği bu havalimanlarından uçmak genellikle daha ucuz. Gidilecek destinasyonda böylesi havalimanları varsa tercih edilebilir. Sabiha Gökçen buna iyi bir örnek.

Haftaya İzmir’den İstanbul’a bir uçuşum var ve kalacağım yer Avrupa yakasında olmasına rağmen ben ucuz bilet bulduğum Sabiha Gökçen Havalimanına uçuyorum. Önümüzdeki ay Milano’ya gideceğim ve şehrin 3 havalimanından en ucuz bilet fiyatları sunan havalimanına bilet bakıyorum özellikle. Ucuz bilet arama motorları bu işi bizim yerimize yapıyor gerçi.

8. ALTERNATİF ROTALAR DENEYİN

Görmek istediğiniz pahalı bir şehre, pahalı bir uçak bileti alarak uçacağınıza, nereye kampanya ve ucuz bilet varsa oraya uçun (Bunu 10 defa daha yazabilirim). Havayolu firmalarının kampanyalarını sürekli ama sürekli takip edin ve ucuz uçak bileti sunan bir kampanya yakaladığınızda bileti kapın ve seyahatinizi o tarihe göre planlayın.

Bu tür kampanyaların bazısı 24 saat sürüyor. Korkmadan alın biletinizi. Geri kalan planlamalarınızı (Otel, ulaşım, gezilecek yerler) sonra yaparsınız.

9. FARKLI HAVAYOLLARINDAN TEK YÖN BİLET BAKIN

Genellikle gidiş-dönüş bileti almak ucuza gelir. Diğer yandan farklı havayolu firmalarından tek yön gidiş ve dönüş almak bazen daha ucuz olabilir. Birçok uçak bileti arama motoru uygulaması bunu bizler için yapabiliyor, deneyin. Rekabetin çok yüksek olduğu destinasyonlarda bunu özellikle aklınızda tutun.

10. MİL BİRİKTİREN BANKA KARTLARI KULLANIN

Hemen herkesin cebinde kredi kartı var. Harcadığınız her kuruşu mil biriktiren kartlarıyla yapın. Ağustos 2012’de, 2 yıl süren gezime başladığımda, THY Business Class ile Bangkok’a uçmuştum ve bu tek yön biletimi millerle almıştım.

Bunun dışında bir çok yere millerle uçtum. Her türlü harcamada mutlaka mil biriktiren kredi kartımı kullanıyordum. Bazen mil programı uygulayan Bankalar, dönemsel olarak bazı destinasyonlar için yarı sayıda mille uçmanız için kampanyalar yaparlar; kaçırmayın.