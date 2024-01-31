Ucuza uçak bileti kampanyası başladı! Pegasus ile...

Pegasus Havayolu Şirketi ile yapacağınız o bölgedeki uçuşlara yalnızca 5 Euro ve vergi tutarı ödüyorsunuz. Ucuza uçak bileti kampanyası şartları haberde yer alıyor.

Ucuza uçak bileti kampanyası başladı! Pegasus ile...
Ucuza uçak bileti kampanyası başladı! Pegasus ile...

Pegasus ucuza uçak bileti kampanyası başladı. Pegasus ile yapacağınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşları için yalnızca 5 Euro ve vergi tutarı ödüyorsunuz. Kampanya geçerlilik şartları nelerdir? Hangi tarihler arasında bilet alınıyor? Ucuza uçak bileti kampanyası ile hangi tarih aralığında bilet alınabiliyor? İşte merak edilenler...

KIBRIS UCUZA UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

Ucuza uçak bileti kampanyası başladı! Pegasus ile... - Resim : 1

Kıbrıs için geçerli ucuza uçak bileti kampanyası toplam 8 bin koltuk için geçerli olacak.

Ucuza uçak bileti kampanyasının geçerli olduğu hatlar ise şu şekildedir:

  • Ercan, Adana

  • Ercan, İzmir

  • Ankara, Ercan, Ankara

  • İstanbul Sabiha Gökçen, Ercan, İstanbul Sabiha Gökçen 

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# pegasus # kuzey kıbrıs türk cumhuriyeti # Kıbrıs # uçak
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