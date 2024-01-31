Pegasus ucuza uçak bileti kampanyası başladı. Pegasus ile yapacağınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uçuşları için yalnızca 5 Euro ve vergi tutarı ödüyorsunuz. Kampanya geçerlilik şartları nelerdir? Hangi tarihler arasında bilet alınıyor? Ucuza uçak bileti kampanyası ile hangi tarih aralığında bilet alınabiliyor? İşte merak edilenler...

KIBRIS UCUZA UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

Kıbrıs için geçerli ucuza uçak bileti kampanyası toplam 8 bin koltuk için geçerli olacak.

Ucuza uçak bileti kampanyasının geçerli olduğu hatlar ise şu şekildedir: