O şehirde belediye işçilerinin en düşük maaşı 26 bin 3 TL oldu

Bartın Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 2024 Yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Anlaşmaya göre belediye işçilerine yüzde 60 oranında zam yapıldı. Bartın Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 2024 Yılı Toplu İş Görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı. Sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş görüşmelerinde işçilerin ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde iyileştirme kararı alındı. İmzalanan Toplu İş Sözleşmesine göre belediye çalışanların en düşük maaşı 26 bin 3 TL olarak belirlenirken, sosyal hak ve ikramiyeler de dahil aylık maaş ortalama 29 milyon 119 bin 92 TL’ye çıkartılmış oldu.

EN DÜŞÜK MAAŞI 26 BİN 3 TL OLDU

Maaş zammı Belediye işçileri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanırken, Belediye çalışanları Başkan Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’na teşekkür ettiler. Sözleşme imza törenine Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu’nun yanı sıra Bartın Belediye Başkan Vekili ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri Komisyon Üyesi Tuncay Maden, Belediye İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kırkaç, İşçi temsilcileri Ersan Bitik, Ömer Altunsaban, Kenan Conkur ve Ayhan Karagöz katıldı.

"PERSONELİMİZİN HAKLARININ KORUNMASI İÇİN HASSAS DAVRANDIK"

İmza töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu şu şekilde konuştu: