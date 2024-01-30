Türkiye'de en çok dinlenen yabancı şarkıcılar belli oldu

Türkiye'de en çok dinlenen yabancı şarkıcılar verisini, Spotify üzerinden tespit ettiklerini dile getiren Sivişoğlu merak edilen isimleri duyurdu. Online dil öğrenme platformu Preply'nin derlemesine göre bakın hangi şarkıcılar listede..

TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN YABANCI ŞARKICILAR

1. The Weeknd

2. Ariana Grande

3. BTS