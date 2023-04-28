Ulusal Gönüllüleri Doğu Anadolu Turu'na çıkıyor!
Ulusal Gönüllüleri Avrupa Temsilciliği'nin düzenlediği turda Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Van, Muş ve Bitlis'te unutulmaz bir hafta sizleri bekliyor.
Ulusal Gönüllüleri Doğu Anadolu Turu'na çıkıyor!
Ulusal Gönüllüleri Avrupa Temsilciliği'nin düzenlediği turda Erzurum, Iğdır, Kars, Ağrı, Van, Muş ve Bitlis'te unutulmaz bir hafta sizleri bekliyor.
17-25 Haziran tarihlerinde tam 8 gün 7 gecelik bu dopdolu programa Avrupa'nın her yerinden katılabilirsiniz.
- Ücret: 1250 avro - Yerler sınırlıdır.
- Kayıt ve bilgi için iletişim: +49 1511 8958982