Uşak'ın bilinmeyen tarihi güzelliği Blaundus Antik Kenti, Büyük İskender’in Anadolu Seferleri’nden sonra Makedonya’dan gelenler tarafından kuruldu. Ulubey Kanyonu’nun derin ve dik vadilerle çevrili bir tepesinde yer alan bu antik kent, henüz çok fazla adını duyurmuyor olsa da Lidya-Frigya sınırındaki konumu ve tarihi değeri ile ziyaret eden herkesi etkisi altına almayı başarıyor.

BLAUDUS ANTİK KENTİ NEREDE

Fotoğraf: Mehmet Nurullah Aydın

Blaundus Antik Kenti, Uşak iline 40 km mesafede yer alan Ulubey ilçesinşn Sülümenli köyü sınırları içinde yer alıyor.

Blaundus Antik Kenti konumu:

BLAUDUS ANTİK KENTİ'NE NASIL GİDİLİR

Mynet'te yer alan bilgilere göre: Uşak ilinin Ulubey ilçesinin Sülümenli Köyü'nde bulunan Blaundus Antik Kenti'ne bireysel ya da kiraladığınız araç ile ulaşabilirsiniz. Buraya giden herhangi bir dolmuş ya da toplu taşıma aracı yok. Sülümenli köyünden 2 km kuzeydoğuya yöneldiğinizde antik kent ören yeri karşınıza çıkıyor. Yol boyunca kahverengi tabelaları takip ederek antik kente ulaşabilirsiniz.

BLAUDUS ANTİK KENTİ GEZGİN YORUMLARI

Fotoğraf: Mehmet Nurullah Aydın

"Minibüs geçmez, özel araç yada otostop ile gidilir. Kenarında köşesinde bakkal market yok, alacağını al git oraya ister kamp yap ister piknik yap. Fakat çevreye çöpünü atmadan gez." Yorum: Mehmet Nurullah Aydın

"Eylül 2023'de antik kent içindeki yol yapımı devam ediyordu. Yol ayrımından Antik kente giden yol çok iyi değil. Antik kenti beğendik. Bolca fotoğraf çektik. Eğlenceli idi."

Blaundus Antik Kenti videosu:

"Ulubey Kanyonu’nu kendine savunma hattı olarak kullanan, üç tarafı da uçurumlarla çevrili, özel bir havası olan insanı etkileyen bir antik kent."