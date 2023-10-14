Üsküdar’da Yepyeni Bir Mekân! Nevmekân Kandilli Misafirlerini Ağırlamaya Devam Ediyor!

Üsküdar Kandillide bulunan köşk 1893 yılında Osmanlı bankası kurucularından biri olan David Glavany tarafından yaptırılmıştır. İstanbul Kandilli sırtlarında bulunan köşk, Glavany Köşkü olarak da biliniyor. Glavany Köşkü, 2021 yılında restore edilmek üzere Üsküdar belediyesi tarafından himaye altına alındı. Üsküdar Belediyesi, Nevmekân Kandilli adını verdiği Glavany Köşkünü restore ederek halkın hizmetine sundu.

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Nevmekân Kandilli; kütüphane, restoran ve kafe olarak hizmet veriyor. Köşk iki katlı olmakla beraber ayrı ayrı dizayn edilmiş odalardan oluşmakta. Böylece sakin ve sessiz bir şekilde ortamın tadını çıkarmanız mümkün. Ayrıca kalabalık olarak geldiğinizde mekânın müsaitlik durumuna göre ayrı odalarda hizmet alabiliyorsunuz. Mekân rezervasyon kabul etmediği için boşluklara göre misafir ağırlanıyor. Köşkün en üst katında gençler için düşünülmüş sessiz ve şık bir kütüphane mevcut. Üsküdar Belediyesi, kütüphaneden hizmet alan öğrenciler ve gençler için ücretsiz çay, kahve ve simit ikramında bulunuyor.

Köşkün içerisi kadar bahçesi de oldukça güzel. Büyük ve yeşil bir alana sahip olan bahçesinin içerisinde oturma alanları ve masalarda bulunuyor. Dilerseniz bahçe kısmında temiz havanın tadına varabilir, dilerseniz restore edilen köşkün içerisinde kaliteli bir vakit geçirebilirsiniz. Aslına en uygun şekilde restore edilen köşkün her odasında kitaplık mevcut. Fakat sessiz çalışma alanı ise en üst katta bulunan kütüphane kısmında yer alıyor. Hizmet verdiği günden bu yana yoğun ilgi gören Nevmekân Kandilli, hafta içi ve hafta sonu oldukça kalabalık.

Nevmekân Kandilliye Nasıl Gidilir?

Metro ya da marmarayla Üsküdar’a gelin, daha sonra Üsküdar camii önünden kalkan 15, 15P, 15N, 15Y, 15ŞN, 15T hatlı otobüslere binerek Kandilli durağında inin. Durağın yanında bulunan Cemile Sultan Korusunun hemen karşısında Nevmekân Kandilliye giden ring seferleriyle köşke ulaşabilirsiniz. Köşke gidiş ringleri yarım saatte bir, yine aynı şekilde köşkten dönüş ring seferleri her bir saatte bir servis yapmaktadır. Köşke yürüyerek çıkmak isterseniz oda mümkün fakat yokuş uzun ve yorucu olduğu için servisleri beklemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca köşkün içerisinde küçük bir otoparkta mevcut.

Nevmekân Kandillide Fiyatlar Nasıl?

Nevmekân Kandillide fiyatlar oldukça uygun.

Çay: 10 TL

Kahveler: 25-45 TL civarında

Tatlılar: 60-75 TL arasında

Yemek ve salatalar: 100-330 TL arasında değişiklik göstermekte

2 kişilik serpme kahvaltı: 375 TL

Kahvaltı tabağı: 150 TL

Sizde doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek istiyorsanız Nevmekân Kandilliye rotanızı çevirebilirsiniz.