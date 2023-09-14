Yozgat hakkında şaşırtan bilgiler

Yozgat hakkında duyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak. Her biri birbirinden ilginç bu bilgilerden hangilerini daha önce duydunuz? İşte Yozgat hakkında şaşırtan bilgiler

Yozgat hakkında şaşırtan bilgiler
Yozgat hakkında şaşırtan bilgiler
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Yozgat hakkında şaşırtan bu bilgiler arasından kaçını daha önce duydunuz? Berlin Duvarı, Anadolu'da ilk futbol takımı, ilk özel gazeteyi ve ilk posta pulu, Türkiye'nin ilk milli parkı ve daha fazlası Yozgat'la ilgili. İşte Yozgat hakkında bilmeniz gereken şaşırtıcı bilgiler...

YOZGAT HAKKINDA ŞAŞIRTAN BİLGİLER

Yozgat hakkında şaşırtan bilgiler
Yozgat hakkında şaşırtan bilgiler

Dünya genelinde 2 milyondan fazla Yozgatlı yaşıyor.

Berlin Duvarı'na gecekondu yaparak tapu alan Türk Yozgatlı.

Anadolu'daki ilk futbol takımı da Yozgat'ta kuruldu.

İlk özel gazeteyi ve ilk posta pulunu Yozgatlı Agâh Efendi çıkarmıştır.

Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Yozgat'ta.

Atatürk Yozgat'ı başkent olarak düşünüyordu.

Yozgat'a tarih boyunca düşman ayağı değmedi.

Yozgat Türkiye'nin tam ortasında.

Atatürk'ün imtihan ettiği genç bakın neler yaptıAtatürk'ün imtihan ettiği genç bakın neler yaptıTarih
# Yozgat # Yozgat
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