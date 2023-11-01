1 Ayda 50 Bin Konut Teslim Edilecek! Bakan Mehmet Özhaseki Duyurdu
Deprem bölgesİnde konut yapımı hızla sürerken, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki güncel verileri paylaştı. Özhaseki, 200 binden fazla konut inşaatının sürdüğünü belirtirken 1 ay içerisinde 50 bin kadar konutun teslim edileceğİni söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konut yapımını hızla sürdürüyor.
Dünya Şehirler Günü programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 200 binden fazla konutun yapının sürdüğünü belirtt.
Öte yandan Bakan Özhaseki bir ayda 50 bin konutun da vatandaşa teslim edileceğiini duyurdu.
Bakan Özhaseki, Sıfır Atık Projesi ile ilgili verileri de paylaşarak 45,5 milyon ton çöpün ayrıştırıldığını belirtti.
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