1 Ayda 50 Bin Konut Teslim Edilecek! Bakan Mehmet Özhaseki Duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilendiği illerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konut yapımını hızla sürdürüyor.

Dünya Şehirler Günü programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 200 binden fazla konutun yapının sürdüğünü belirtt.

Öte yandan Bakan Özhaseki bir ayda 50 bin konutun da vatandaşa teslim edileceğiini duyurdu.

Bakan Özhaseki, Sıfır Atık Projesi ile ilgili verileri de paylaşarak 45,5 milyon ton çöpün ayrıştırıldığını belirtti.