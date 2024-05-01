1 Mayıs Amasya’da halaylarla kutlandı!

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Amasya’da halaylarla kutlandı. İstanbul'da Saraçhane'de polise taş atan eylemcilere örnek oldular.

1 Mayıs Amasya’da halaylarla kutlandı!
Editör: Metehan Gül

İşçiler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Künç Köprüsü ile Yavuz Selim Meydanı arasında yürüyüş yaptı.

1 Mayıs Amasya’da halaylarla kutlandı! - Resim : 1

Polisin tedbir aldığı meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılan konuşmalar sonrası bir süre çalınan davul zurna eşliğinde halay çeken grup daha sonra dağıldı.

Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı ve KESK dönem sözcüsü Mustafa Ölgün, “Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın hakim olduğu bir dünya için omuz omuza verelim. Birlik, mücadele ve dayanışma günümüz 1 Mayıs kutlu olsun” diye konuştu.

Etkinliğe, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve CHP yöneticileri de katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul polisine teşekkür ettiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul polisine teşekkür ettiGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Amasya # amasya # 1 mayıs
Çok Okunanlar
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
İzmir'de kritik operasyon!
İzmir'de kritik operasyon!
Saraçhane'de kışkırtma! Polislere taş ve sopalarla saldırdılar
Saraçhane'de kışkırtma! Polislere taş ve sopalarla saldırdılar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hamas'a terörist ifadesi kullanmak yanlış olur"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hamas'a terörist ifadesi kullanmak yanlış olur"
Ergün Atalay: "Vatan varsa sendika var, emek var"
Ergün Atalay: "Vatan varsa sendika var, emek var"
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Taksim açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Taksim açıklaması! Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı! Kuş gribi tehlikesi geri mi geldi? DSÖ uyardı!