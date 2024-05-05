1 Mayıs ile ilgili 38 kişi tutuklandı

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş, sopa, damacana ile saldırıda bulunan 65 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 38'i "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır." notuyla duyurdu.

27 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.