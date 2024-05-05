1 Mayıs ile ilgili 38 kişi tutuklandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldıran 65 şüpheliden 38'i tutuklandı. 27 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Editör: Uğur Çam
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İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı.  1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş, sopa, damacana ile saldırıda bulunan 65 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 38'i "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu görevlisine direnmek" suçlarından tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır." notuyla duyurdu.

27 şüpheli ise haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bakan Tunç'tan 1 Mayıs açıklaması! 65 şüpheli gözaltına alındıBakan Tunç'tan 1 Mayıs açıklaması! 65 şüpheli gözaltına alındıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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