1 milyarlık vurgun: İstanbul merkezli dolandırıcılık ve kara para operasyonunda 36 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda 1 milyar liralık para trafiği tespit edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
1 milyarlık vurgun: İstanbul merkezli dolandırıcılık ve kara para operasyonunda 36 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışma kapsamında büyük bir suç ağına ulaştı.

Şüphelilerin, vatandaşları "Forex yatırımı yapacağız" diyerek kandırdığı, yasal yatırım sitelerinin sahtelerini oluşturarak kart bilgilerini ele geçirdikleri, elde ettikleri paraları ise kendi POS cihazlarına yönlendirdikleri belirlendi.

SUÇ PARASI BANKACILIK SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLMİŞ

Operasyonun en dikkat çeken detaylarından biri ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz ve değerli maden ticareti yapan bir şirketin, 67 paravan firma üzerinden elde edilen kara parayı yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ortaya çıktı.

Bu yöntemle, toplamda 1 milyar liranın sisteme sokulduğu ve yasal gibi gösterildiği tespit edildi.

Uzun süren teknik ve fiziki takiplerin ardından, İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 36 şüpheli gözaltına alınırken, örgütün mal varlıklarına da el konuldu.

El konulanlar arasında,15 arsa, 14 konut, 12 araç, 3 ofis, 2 bahçe bulunuyor. Taşınmazların toplam değerinin yaklaşık 250 milyon lira olduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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