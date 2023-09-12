1 milyonluk soruyu bildi hayatı değişti! Aldığı sürpriz telefonla mutluluğu ikiye katlandı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de geçtiğimiz pazar günü Türk televizyon tarihine geçen anlardan biri yaşanmıştı. 24 yaşındaki yarışmacı Rabia Birsen Göğercin, gösterdiği başarılı performansla final sorusuna kadar gelmiş ve son soruyu da doğru bilerek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmuştu.

YARIŞMAYI KAZANDI HAYATI DEĞİŞTİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve milyonları ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'de Rabia Göğercin 1 milyon TL değerindeki soruyu açtırmayı başarmıştı. Rabia'nın yarışmanın geçmişinde sadece 1 kişinin kazandığı 1 milyon TL değerindeki ödülü kazanması için cevaplaması gereken soru da gecenin gündemine oturmuştu.

Rabia'ya sorulan "Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" sorusunun şıkları ise Ş, V, G ve H harfleri olmuştu. Rabia Göğercin, soruya V cevabını vermiş ve doğru cevabı bilerek 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olmuştu.

HAYAT HİKAYESİ İZLEYENLERİ DUYGULANDIRMIŞTI

Sağ eli bilekten ampute olan Rabia Göğercin'in başından geçenler yarışmayı izleyenlere duygu dolu anlar yaşatmıştı. Rabia, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda esnaf olan babasına yardım ederken kolunu kıyma çekme makinesine kaptırdığını anlattı. Yaşadığı kötü olayın ardından hastaneye kaldırılan Rabia'nın sağ eli bilekten ampute edildi.

Başından geçen kötü olaya rağmen enerjisini kaybetmeyen ve hayata sımsıkı tutunan Rabia Göğercin, Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve 1 milyon TL'lik ödülü kazanan Rabia, kazandığı parayla estetik kol protezi yaptırmak istediğini açıklamıştı.

ALDIĞI TELEFONLA MUTLULUĞU İKİYE KATLANDI

Yarışmadan sonra Rabia'ya ulaşan Kırşehirli iş insanı Mustafa Düğer, genç kıza büyük bir mutluluk daha yaşattı. Protez üreticisi olan Düğer, Rabia'nın protez masraflarını ücretsiz karşılayacağını söyledi.

Rabia'yı televizyonda izlediğini belirten Mustafa Düğer, "Açıklamalarını dinledim. Bir baba olarak çok etkilendim. Benim de onun yaşlarında bir kızım var. Bir protez kullandığını gördüm. Çok etkileyici bir konuşması oldu. Ben de bu işlerle uğraşan bir vatandaş olarak üzerime sorumluluk düştüğünü hissettim. Rabia kızımızın istemiş olduğu, ekranda söylediği estetik kol protezini yapacağımı kendisine ilettim. Kendisine ulaştım ve bu konuyu görüştüm. Bizim tarafımızdan kendisine ücretsiz bir şekilde karşılanacağını ilettim. Çok mutlu oldu. Bizler de çok mutlu olduk." dedi.

Rabia ile görüşeceklerini ve elinin ölçülerini alacaklarını ifade eden Düğer, söz konusu protezin yapım süresinin çok kısa sürede olmadığını da belirtti. Estetik bir kol protezi olduğu için biraz zaman aldığını söyleyen Düğer, estetik olması sebebiyle çok hassasiyet ve özen gösterilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Estetik kol protezinin yapımının 2-3 ay süreceğini söyleyen Düğer, bunun ardından protezi Rabia'ya teslim edeceklerini belirtti. Düğer ayrıca, 60 ülkeye protez dalında ihracat yaptıklarını, Rabia'nın ihtiyacını karşılayınca bir 60 ülkeye daha ihracat yapmış kadar mutluluk ve huzur duyacaklarını ifade etti.