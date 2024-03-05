1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı!

Samsun’un Havza ilçesinde, karıştığı kazadan kaçan otomobilin çarptığı bir trafik polisi şehit oldu, bir polis de yaralandı.

1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı!

Edinilen bilgiye göre, Samsun-Ankara karayolu Toybelen mevkisinde karıştığı kazadan Ankara istikametine kaçan 55 SA 335 plakalı otomobili durdurmak için polis ekipleri harekete geçti. Havza Trafik Şube Müdürlüğü ekibi Üniversite Kavşağı’nda önlem aldı. Özgür B.’nin kullandığı 55 SA 335 plakalı otomobil, polis memuru Orhan Mutlu tarafından durdurulmak istendi. Ancak kaçan araç, polis memuru Orhan Mutlu’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle önce 55 A 58629 plakalı polis aracının üstüne, sonra ise kaldırıma düşen 46 yaşındaki polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu. Polis aracı içerinde bulunan diğer polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı. Yaralı polis memuru Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan sürücü Özgür B. ve yanındaki bir şahıs, Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şehit polis memuru Orhan Mutlu’nun cenazesi, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Orhan Mutlu’nun aslen Samsun’un Vezirköprü ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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