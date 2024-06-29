10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütüne ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt genelinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde kritik operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

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