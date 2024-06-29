10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütüne ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Pençe-Kilit, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt genelinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.
Son olarak Mehmetçik tarafından Pençe-Kilit, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde kritik operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde ise 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 29, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li… pic.twitter.com/E480HCaDS7