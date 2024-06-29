Muğla'da kan donduran olay! Silahla dehşet saçtı! 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Özcan A, aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi, kayınvalidesi ve 1 kişiyi öldürürken 2 kişiyi de yaraladı. Ekipler, otomobilini bırakarak kaçan şüpheliyi arıyor.

Muğla'da kan donduran olay! Silahla dehşet saçtı! 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Kan donduran olayın yaşandığı adres, Kayaköy Mahallesi oldu.

Özcan A., aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınpederi ile kayınvalidesinin evine geldi. Özcan A., 53 yaşındaki kayınpederi Şükrü Aysu ile 52 yaşındaki kayınvalidesi Adile Aysu'yu tabancayla vurarak öldürdü.

İddiaya göre, bölgede bulunan bir villada eşini arayan Özcan A., havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

Muğla'da kan donduran olay! Silahla dehşet saçtı! 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammet Akbaba'nın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Muğla'da kan donduran olay! Silahla dehşet saçtı! 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı - Resim : 2

Şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yaraladığı, yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Olay yerine yakın bölgedeki ormanlık alana otomobilini bırakarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kolluk kuvvetleri, bölgedeki kara yolu ve ormanlık alanda arama yapıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# muğla # fethiye # cinayet
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