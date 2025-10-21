11 ilde BMW operasyonu: 40 kişi gözaltına alındı

İstanbul merkezli olarak başlatılan operasyon, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Soruşturmada, liderliğini “M3” kod adlı F.M.’nin yaptığı örgütün, özellikle BMW’nin “M” serisi araçlarında “change” yöntemiyle sahtecilik yaptığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde örgütün bugüne kadar 50 ayrı eylem gerçekleştirdiği, bu işlemlerle milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

“PROJE ARAÇ” ADIYLA SAHTE BELGELER DÜZENLENDİ

Soruşturma dosyasına göre örgüt üyeleri, depremde hasar gören veya kazalarda kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını alarak yurt dışından getirilen lüks otomobillere uyguladı. Bu araçlara “proje araç” adı altında sahte uygunluk belgeleri düzenlendi. Belgeler sayesinde araçlar orijinal gibi gösterilerek trafiğe çıkarıldı. Vatandaşlara yüksek fiyatlarla satılan bu araçlar üzerinden örgüt üyeleri “nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledi.

Suç örgütüne yönelik operasyon, İstanbul merkezli olarak Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Düzce, Kayseri, Kocaeli, Rize, Şırnak ve Van illerinde eş zamanlı düzenlendi. Toplam 72 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan baskınlarda 40 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda çok sayıda sahte plaka, ruhsat, mühür ve araç parçaları ele geçirildi.

50 ARAÇTAN 43’ÜNE EL KONULDU

Soruşturmada bugüne kadar “change” yapılan 50 araçtan 43’ü ele geçirildi. Araçlar üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda sahtecilik kesin olarak belirlendi.

Yetkililer, 4 şüphelinin cezaevinde olduğunu, 5 kişinin ise yurt dışında firari durumda bulunduğunu açıkladı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.