11 ilde suç zinciri çözüldü: Organize çetelere ağır darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin 11 farklı ilde yürüttüğü organize suç operasyonlarında 90 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar; İstanbul, İzmir, Kastamonu, Diyarbakır, Manisa, Tekirdağ, Van, Muğla, Karaman, Mersin ve Bitlis’te eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Operasyonlar, "dolandırıcılık", "tefecilik", "uyuşturucu ticareti", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurumlarını zarara uğratma" gibi suçları kapsayan geniş bir yelpazeyi hedef aldı.

SAHTE EHLİYETTEN KARGOYLA UYUŞTURUCUYA KADAR

Şüphelilerin işlediği suçlar akıllara durgunluk verdi. İstanbul’da, sürücü kursu kursiyerlerinin yerine başkalarının sınava sokulmasıyla sahtecilik, Muğla’da, sahte borsa uygulamalarıyla yatırım dolandırıcılığı ve paravan şirketlerle vurgun, Manisa’da, alkollü sürücüler için sahte test raporlarıyla belge manipülasyonu, Diyarbakır’da, uyuşturucunun kargo paketlerine gizlenerek ticareti, Kastamonu’da, sahte ilanlarla lastik satışı dolandırıcılığı, İzmir’de, doğrudan uyuşturucu temini ve satışı, Karaman, Mersin, Bitlis, Tekirdağ ve Van’da ise ekonomik krizi fırsata çeviren tefecilik faaliyetleri tespit edildi.

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, sahte sürücü belgeleri, çek, senet, kredi kartları, bilgisayarlar, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler hakkında suç örgütü kurma, belgede sahtecilik, kamu kurumlarını dolandırma, rüşvet, uyuşturucu imalatı ve ticareti gibi suçlardan geniş kapsamlı soruşturmalar başlatıldı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı, il jandarma komutanlarımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.”

Operasyonların, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli şekilde yürütüldüğü ve suçtan elde edilen mal varlıklarının da inceleme altına alındığı bildirildi.