Karayollarında kritik uyarı: Birçok güzergahta çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı güncel yol durumu bültenine göre, ülke genelinde çok sayıda güzergahta yol yapım ve bakım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, özellikle yoğun trafiğe sahip bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı veya tek şeride düşürüldü.

İstanbul'da, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz Kavşağı ile D-100 Devlet Yolu arasındaki bağlantı kolunda üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Kumburgaz Kavşağı'ndan otoyola giriş ve çıkışlar trafiğe kapatıldı. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

İZMİR VE KONYA'DA GECE MESAİSİ

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 8-13. kilometreleri arasında yer alan Narlıdere-Güzelbahçe kavşaklarında aydınlatma çalışmaları nedeniyle 00.00-05.00 saatleri arasında Çeşme istikametine gidişte sol ve orta şeritler kapalı olacak. Ulaşım sağ şeritten sağlanacak.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolu üzerinde yer alan Kaşınhanı Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları sürerken, Çumra-Karaman yönüne gidecek araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.

KONTROLLÜ GEÇİŞ UYGULANAN KRİTİK GÜZERGAHLAR

Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometreleri: Yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak veriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometreleri: Çalışmalar nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tokat-Niksar yolunun 24-27. kilometreleri: Yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Niksar istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ-Tunceli yolunun 30-32. kilometreleri: Kontrollü geçiş uygulanıyor.

Yusufeli-İspir yolunun 9-11. kilometreleri: Heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

BURDUR, ZONGULDAK VE ANTALYA GÜZERGAHLARI DA RİSKLİ

Burdur-Antalya yolunun 44-45. kilometreleri, Altınkale Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmalar dolayısıyla kontrollü olarak ulaşıma açık.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerinde, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.