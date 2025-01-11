11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları duyuruldu
Mehmetçik, teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları tüm kararlılığıyla sürüyor.
Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde önemli bir operasyona daha imza atıldı.
Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" ifadeleri kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 11, 2025
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lL98P7DF1R