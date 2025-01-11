41 şehirde PKK/KCK'ya GÜRZ-37 operasyonu! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 41 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 günde "GÜRZ-37" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

147 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürz-37" operasyonlarına ilişkin paylaşımında operasyonların Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını belirtti.

Operasyonların, 41 ilde gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Ali Yerlikaya, "Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden 'GÜRZ-37' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Ali Yerlikaya, ayrıca operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerinin, terör örgütüne finans sağladıklarının, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunduklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.