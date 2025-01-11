41 şehirde PKK/KCK'ya GÜRZ-37 operasyonu! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

41 şehirde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 günde "GÜRZ-37" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 147 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 30'unun tutuklandığını bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
41 şehirde PKK/KCK'ya GÜRZ-37 operasyonu! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
Yayınlanma:

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 41 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik son 10 günde "GÜRZ-37" operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

147 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gürz-37" operasyonlarına ilişkin paylaşımında operasyonların Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığını belirtti.

Operasyonların, 41 ilde gerçekleştirildiğini aktaran Bakan Ali Yerlikaya, "Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden 'GÜRZ-37' operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Ali Yerlikaya, ayrıca operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüklerinin, terör örgütüne finans sağladıklarının, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunduklarının ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik etti.

SON DAKİKA! Hatay'da şiddeti deprem! Depremle ilgili açıklama geldiSON DAKİKA! Hatay'da şiddeti deprem! Depremle ilgili açıklama geldiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Ali Yerlikaya operasyon son dakika
Günün Manşetleri
Hakan Fidan, Suudi Arabistan'a gidecek
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Los Angeles'taki felakette ölü sayısı 11 oldu
41 şehirde PKK/KCK'ya GÜRZ-37 operasyonu
Hatay'da şiddeti deprem
Resmi Gazete'de yayımlandı
Köprü ve otoyollara büyük zam
 ABD yaptırımlarına rağmen Türkiye-İran'dan adım
"Türkiye'nin güvenlik endişeleri geçersiz değil"
Az kalsın piyasaya süreceklerdi!
Çok Okunanlar
11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu! 11 Ocak 2025 su kesintisi: Mahalleler ve saatler belli oldu!
Hatay'da şiddeti deprem Hatay'da şiddeti deprem
2025 ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu! 2025 ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu!
Resmi Gazete'de yayımlandı Resmi Gazete'de yayımlandı
Bilge Sitesi yıkım davasında 21 yıl cezaya rağmen serbest bırakıldılar Bilge Sitesi yıkım davasında 21 yıl cezaya rağmen serbest bırakıldılar