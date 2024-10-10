13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 8 şüpheli yakalandı! Aralarında DEM Parti İl Başkanı da var
Iğdır'da 8 Eylül 2015'te 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
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8 Eylül 2015'te Iğdır'da, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan midibüsle koruma görevi yapan aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce uzaktan kumandalı bombanın patlatılmasıyla saldırı gerçekleştirilmişti.
Saldırıda 13 polis şehit olmuştu. Saldırıyla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Kentte sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Selçuk'un da arasında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri, DEM Parti İl Başkanlığında arama yapıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı