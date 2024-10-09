MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin olduğunu bildirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu
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Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 09 Ekim 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Sefer Alan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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