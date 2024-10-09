Kadın cinayetlerini öven paylaşımlar yapan kişi tutuklandı!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da işlenen kadın cinayetleri hakkında sosyal medyada suç teşvik edici paylaşımlar yapan kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kadın cinayetlerini öven paylaşımlar yapan kişi tutuklandı!
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 İstanbul’da yaşanan kadın cinayetlerine ilişkin suçu öven paylaşımlar nedeniyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, paylaşımları yapan kişinin U.B.H. olduğu tespit edildi.

U.B.H., sosyal medya üzerinden "Devletin Egemenlik Sembollerini Aşağılama, Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Teşvik" suçlarına yönelik paylaşımları nedeniyle Gerger Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gerger Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan zanlı, Diyarbakır Çocuk Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kadın cinayetlerini öven paylaşımlar yapan kişi tutuklandı!
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