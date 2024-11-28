13 yaş altına sosyal medya yasağı! O uygulama Türkiye'ye de geliyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) öncülüğünde yürütülen bu düzenleme, dünya genelinde artan endişelere yanıt olarak hazırlandı. Konuya ilişkin çalışmalar, TBMM’de de gündemde.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

BTK Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, BTK olarak Türkiye'de 13 yaş altına sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girilmesini yasaklamak üzere 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'da değişiklik içeren bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı Abdülkerim Gün, şu ifadeleri kullandı: