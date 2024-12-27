14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurdu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerine önemli operasyonlar düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurdu
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerine önemli operasyonlar düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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