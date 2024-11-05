14 şehirde Narkoçelik-46 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı

14 şehirde uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik "Narkoçelik-46" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan Bakan Ali Yerlikaya, 2 ton 3 kilo uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
14 şehirde Narkoçelik-46 operasyonları! Operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı
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Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak 14 şehirde uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik "Narkoçelik-46" operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

NARKOÇELİK-46 OPERASYONLARINDA 42 KİŞİ TUTUKLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak il jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu madde üreticileri ve satıcılarına yönelik "Narkoçelik-46" operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 2 ton 3 kilo uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Yakalanan 67 şüpheliden 42'sinin tutuklandığı bilgisini paylaşan Ali Yerlikaya, diğerlerinin işlemlerinin ise sürdüğünü aktardı. Yerlikaya, uyuşturucunun mücadele alanlarının başında geldiğini belirterek, "Uyuşturucuyu küresel bir felaket olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'yi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını vurgulayan Ali Yerlikaya, "Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden." açıklamasında bulundu.

İllere göre operasyonların detaylarını da paylaşan Ali Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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