Pençe-Kilit'te hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Pençe-Kilit'te hava harekatı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli  Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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