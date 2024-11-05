Eş zamanlı FETÖ operasyonu: 13 adreste 12 şüpheli yakalandı

Tamamı emniyet personeli olan İzmir merkezli Menemen, Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Mersin'de 13 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eş zamanlı FETÖ operasyonu: 13 adreste 12 şüpheli yakalandı
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FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY soruşturmaları çerçevesinde, hakların bulunduğu örgütlerde bulunan günlük beyanlar dijital ve materyallerde kaydedilen tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tamamı ihraç edilen emniyetçilerden oluşan İzmir merkezli Menemen, Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Mersin'deki 13 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Diğer bir şüphelinin yakalanması çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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