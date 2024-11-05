Sabaha karşı korkutan deprem!

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi merkezli saat 05.10'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 7.01 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, 5 Kasım 2024 tarihinde saat 05.10'da depremin ayrıntılarına yer verildi.

Depremle ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Merkez: Ekinözü, Kahramanmaraş

Tarih: 2024-11-05

Saat: 05:10:14 TSİ

Adres: 38.01667 N

Boylam: 37.04083 E

Derinlik: 7.01 km