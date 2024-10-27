15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonların ayrıntılarını duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak uriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde kritik operasyonlar düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlarda 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" notuyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.