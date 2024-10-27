TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Yaralıların 16'sı taburcu edildi

Geçtiğimiz çarşamba günü TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Yaralıların 16'sı taburcu edildi
Yayınlanma:

23 Ekim Çarşamba günü, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Hain saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığından hastanelerde tedavileri devam eden yaralılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, saldırada yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini bildirdi.

TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Yaralıların 16'sı taburcu edildi - Resim : 1

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar varAnkara'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

tusaş terör saldırısı sağlık bakanlığı
Günün Manşetleri
15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı
522 bin 427 araç ve sürücüye işlem yapıldı
Ankara'da katliam gibi kaza
El Clasico'da kazanan Barcelona
500 milyonluk bahis operasyonu
Elektrik kesintisi saatler sürecek
Terör saldırısı sonrası milli seferberlik
İran'dan sert mesaj
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek Elektrik kesintisi saatler sürecek
Ankara'da katliam gibi kaza Ankara'da katliam gibi kaza
Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttular Kıraathaneyi kurşun yağmuruna tuttular
500 milyonluk bahis operasyonu 500 milyonluk bahis operasyonu
TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme