TUSAŞ'taki terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme! Yaralıların 16'sı taburcu edildi

23 Ekim Çarşamba günü, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Hain saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığından hastanelerde tedavileri devam eden yaralılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı, saldırada yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 16'sı taburcu edildi. 6 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.