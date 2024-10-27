Ankara'da katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
Ankara'nın Mamak ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Ankara'nın Mamak ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Yakup Abdal Mahallesi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 06 DDC 719 plakalı otomobil, akşam saatlerinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan yön tabelası direğine çarptı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler araçta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı