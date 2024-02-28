15 şehirde Narkoçelik-3 operasyonu! 101 zehir taciri yakalandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği çalışmalar ve operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak 15 şehirde, Narkoçelik-3 operasyonları düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

101 ZEHİR TACİRİ YAKALANDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonların detaylarıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıkları tarafından 15 ilde eş zamanlı "Narkoçelik-3" operasyonları düzenlendi.

Ülkeyi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlı olduklarını kaydeden Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarının gençleri ve toplumu zehirlemelerine asla izin verilmeyeceğini vurguladı.

İstanbul, Hakkari, Ağrı, Antalya, Diyarbakır, Van, Tekirdağ, Aydın, Bitlis, Kayseri, Afyonkarahisar, Denizli, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Isparta'daki operasyonlarda 881 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirten Yerlikaya, 101 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığı bilgisini paylaştı.