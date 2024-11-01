15 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten nokta operasyon

Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde önemli operasyonlara imza atıldı. Milli Savunma Bakanlığından operasyonların ayrıntılarına ilişkin yapılan açıklamada 15 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
15 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten nokta operasyon
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde önemli operasyonlar düzenlendi. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklandı.

15 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten nokta operasyon - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde 11 PKK/YPG’li, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ise 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!" denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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