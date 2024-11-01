FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vekaletnamesi ortaya çıktı

ABD'de 20 Ekim'de vefat eden FETÖ lideri Fethullah Gülen'in eşyalarının bulunduğu bavul ve çantadan çıkanlar açıklandı. Gülen'in ölümünün ardından örgüt içinde para ve güç mücadelesi başlarken, kendisine ait vekaletname de ortaya çıktı.

Gülen'e ait bavul ve çantanın 26 Ekim'de yakınları Fazilet Korucuk, Mesih Gülen ve Adem Kalaç ile Ahmet Kurucan, Cevdet Türkyolu, Kemal Gülen, Muhammed Yeşilyurt, Numan Yiğit ve Abdullah Aymaz tarafından açıldığı bildirildi.

Gülen’in Bavulundan Çıkanlar Odatv'nin haberine göre Gülen'in beyaz bavulundan; seccade, gömlek, çamaşır, havlu, mendil gibi kişisel eşyaların yanı sıra kimlik kartı ve bazı sağlık belgeleri bulundu. Kahverengi çantasından ise; çorap, mendil, iğne-iplik kutusu, kalem, kibrit, oturum belgeleri, süresiz oturum kartı, haklarını “Cascade Trust” adlı bir vakfa devreden bir vekaletname, 20 bin 20 dolar ve 12 bin 640 dolar değerinde çeyrek altın, takım elbisesinden kefen parası olarak ayrılan 2 bin dolar, cüzdan, Osmanlıca yazılmış bir vasiyet, iki Cevşen, bir köstekli saat, Said Nursi'nin verdiği iki 25 kuruşluk tayinat ve bir Osmanlı lirası çıktı.

Vekaletname ve Telif Hakları Gülen'in çantasından, kitaplarının telif haklarını “Cascade Trust” adlı vakfa devrettiğine dair bir vekaletname de çıktı. Vakfın amacı, Gülen'in fikirlerini inceleyen ve uygulayan eğitim kuruluşlarına destek sağlamak olarak açıklandı. Vekalette Gülen'in haklarının “Cascade Trust”a devredildiği ve gelirlerin Gülen'e bağlı derneklere dağıtılması istendiği belirtildi. 1960'larda yazıldığı görülen Osmanlıca vasiyette ise Gülen, kırmızı battaniye hariç tüm eşyalarının ismi açıklanmayan kişilere verilmesini talep etti.

Metinde şu ifadeler yer aldı;

"Vefat ettiğim yerde beni tanıyanlardan ricalarım aşağıda tespit edilmiştir. Ayrıca evimde bana ait olup-olmayan şeyler de teker teker gösterilmiştir:

Evvelen: Eski dernek ve yeni dernekte hizmetim esnasında dikkatime rağmen bir kısım haklar çiğnenmiş olabileceği mülahazasıyla 300 lira kadar onlara teberru edilmesi.

2-Cüzdanımdaki paralardan, en aşağı bezden bir kefen alınıp diğerlerinin sevab beklemeden tasadduk edilmesi.

3-Sıkıştığım bir anda Erzurum'daki (...) 3.000 lira bir, 500 lira bir yardımda bulunmuştu; o para karşılığı kendisinde olmayan bendeki kitaplardan kendisine verilmesi.

4-(...)'dan 2.000 lira almıştım. Ödeyemediğim için zekatına saymıştı ama ben vicdanen rahat edemedim. 966 senesi hesabıyla verdiği para kadar ona kitap bırakılması.

5-Dolaplardaki elbiselerim, keza yataklar, hepsi talebelere teberru edilmesi. Esasen düz kırmızı battaniyenin dışındaki herşey hizmetim zannı cihetiyle oturduğum yere alındığı için istisnasız hepsinin aşağıdaki zatlara teslimi: Teyp ve radyo, bantlar hepsi dernek talebelerinden (...) ve (...)'ye verilmesi, her iki tahta kitaplık, keza aşağıdaki arkadaşlara teslimi.

6-Küçük dolabın gözünde kime ait olduğu yazılı olan kitapların da sahiplerine verilmesi, şayet kitaplıklarda emanet para çıkarsa o da aşağıda isimleri yazılı zatlara verilmesi.

7-Erzurum'da 958 senesi Kurşunlu caminin kurşunlarını döken ustaya 20 lira o günkü hesaba göre vereceğim vardır. Arandı, bulunamadı, yolu bulunup ödenmesi. Bir 75 lira da yine bir talebe arkadaştan almıştım. İsmini unuttum. İhtimal, verdiğim kimselere ödedim fakat rahat değilim!

Evin içindeki halılar, kilimler ve sair döşemeler, buzdolabı, çamaşır makinası hepsi istisnasız şu isimlerdeki arkadaşlara teslim edilecektir: (...), (...), (...), (...), (...)

Bu vasiyetname bir sureti odadaki elbiselerimden bir ceketin cebindedir.

M. Fethullah"