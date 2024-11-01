Edirne'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Edirne'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Avrupa Otoyolu'nun Havsa gişeleri yakını oldu.

Edinilen bilgiye göre, D.İ'nin (20) kullandığı 59 LA 790 plakalı cip, Havsa gişelerine 1 kilometre kala şarampole devrilerek yol levhasına çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü D.İ. ve F.A.Ç'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar M.K. (20), T.C.U. (22) ve B.A. (31) ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.