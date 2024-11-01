Edirne'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Edirne'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Cipin şarampole devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Edirne'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:

Edirne'de feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Avrupa Otoyolu'nun Havsa gişeleri yakını oldu.

Edinilen bilgiye göre, D.İ'nin (20) kullandığı 59 LA 790 plakalı cip, Havsa gişelerine 1 kilometre kala şarampole devrilerek yol levhasına çarptı.

Edirne'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü D.İ. ve F.A.Ç'nin (21) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar M.K. (20), T.C.U. (22) ve B.A. (31) ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Edirne'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 2

Cenazeler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandıİstanbul'da FETÖ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

Edirne trafik kazası
Günün Manşetleri
15 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kemal Memişoğlu'ndan aile hekimliği yönetmeliğiyle ilgili açıklama
Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Cumhurbaşkanlığı kararıyla faiz stopajı yükseltildi
3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi!
Narkotik operasyonu: 218 tutuklama!
"Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir"
Sahte madeni euro operasyonu
9 İlde yasa dışı bahis operasyonu
Emeklilik sistemi değişecek mi?
Çok Okunanlar
3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi! 3,5 ton uyuşturucu ele geçirildi!
Edirne'de korkunç kaza Edirne'de korkunç kaza
Cumhurbaşkanlığı kararıyla faiz stopajı yükseltildi Cumhurbaşkanlığı kararıyla faiz stopajı yükseltildi
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vekaletnamesi ortaya çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vekaletnamesi ortaya çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığa zararlı gıdaları ifşaladı Tarım ve Orman Bakanlığı sağlığa zararlı gıdaları ifşaladı