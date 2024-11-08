16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.