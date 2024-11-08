16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne ağır bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı, bölgedeki son operasyonlarda 16 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kritik operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 10 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı terörist operasyon
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