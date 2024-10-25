18 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten üst üste başarılı operasyonlar

Türk askeri, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine yönelik önemli operasyonlara imza attı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı, Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
18 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten üst üste başarılı operasyonlar
Yayınlanma:

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde önemli operasyonlar düzenlendi. Operasyonların ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Operasyonla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

18 terörist etkisiz hale getirildi! Mehmetçik'ten üst üste başarılı operasyonlar - Resim : 1

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

operasyon terörist son dakika Milli Savunma Bakanlığı
Günün Manşetleri
18 terörist etkisiz hale getirildi
Okan Buruk apar topar ameliyat edildi
"Siviller canlı kalkan olarak kullanıldı"
TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de
: 33 gözaltı kararı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin tezkere kabul edildi
Beşiktaş'tan Fransa'da kritik galibiyet
Çok Okunanlar
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in cenazesinden kareler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Yahya Sinvar'ın yazdığı iddia edilen 3 belge yayınlandı Yahya Sinvar'ın yazdığı iddia edilen 3 belge yayınlandı
FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı FETÖ elebaşının cenazesinde dikkat çeken ayrıntı
TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de TUSAŞ tezkeresi Resmi Gazete'de