2 asker eğitim sırasında yaralandı! Olayla ilgili açıklama yapıldı

Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 2 asker, eğitim faaliyeti sırasında yaralandı. Olayla ilgili Manisa Valiliğinden açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
2 asker eğitim sırasında yaralandı! Olayla ilgili açıklama yapıldı
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Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 2 asker, eğitim faaliyeti sırasında yaralandı. Yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Manisa Valiliğinden açıklama yapıldı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti esnasında 2 askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, eğitim esnasında yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, Uzman Çavuş Arif Güzel'in ise Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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