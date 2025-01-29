2 asker eğitim sırasında yaralandı! Olayla ilgili açıklama yapıldı
Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 2 asker, eğitim faaliyeti sırasında yaralandı. Olayla ilgili Manisa Valiliğinden açıklama geldi.
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Manisa Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 2 asker, eğitim faaliyeti sırasında yaralandı. Yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Manisa Valiliğinden açıklama yapıldı.
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitim faaliyeti esnasında 2 askeri personelimiz yaralanmıştır. Askerlerimizin tedavileri hastanede devam etmektedir. Yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.
Açıklamada, eğitim esnasında yaralanan askerlerden Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Güngör'ün Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde, Uzman Çavuş Arif Güzel'in ise Merkez Efendi Devlet Hastanesinde tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı