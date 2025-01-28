CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den "Cumhurbaşkanı adayı" açıklaması! CHP'nin adayını nasıl belirleyeceğini duyurdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, cumhurbaşkanı adaylarının belirleneceği yeni bir süreci başlattıklarını belirtti.

Özgür Özel, son yerel seçimlerde CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olma başarısı gösterdiğini söyledi. Özel, bu başarı karşısında kibirlenmediklerini ifade etti.

Seçimlerin ardından CHP'li belediyelerin 7 ay boyunca temel belediyecilik hizmetlerini kusursuz yerine getirdiklerini söyleyen Özgür Özel, partisinin, Türkiye'deki bütün anketleri değerlendiren tüm anketlerin ortalamasında ilk sırada yer aldığını kaydetti.

Partinin tüm organlarıyla İstanbul'da bir dizi toplantı yaptıklarını, olgunlaşan tüm fikirleri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı İmamoğlu ile değerlendirdiklerini anlatan Özgür Özel, "Artık bir yeni başlangıca, bir yeni yol yürüyüşüne, yeni bir sürecin tarifine hep birlikte hazır olma noktasında mutabakatımız örgütsel olarak tamdır. Duyduğum en büyük memnuniyetlerden birisi biraz önce ismini de andığım iki demokrasi kahramanının da 'partim bana bir görev verirse' diye başlayarak kurdukları onurlu cümlelere yürekten ve hepiniz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Artık yeni bir takvimi başlattıklarını ve yeni bir çağrı yaptıklarını belirten Özgür Özel, sandık görevlilerinin tespitinden, sandık güvenliğinin sağlanmasına kadar parti programını bir iktidar ve hükümet programına dönüştüreceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği yeni bir sürecin ilk gününde olduklarını belirten Özgür Özel, "Şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıkları tamamlayarak, örgütümüzle, sandık görevlilerimizle propaganda malzemelerimizle ve adayımızla birlikte 'biz hazırız' demek için bugün başlıyoruz." diye konuştu.

Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Adayı bir partinin genel başkanı olarak ben değil, parti meclisi değil, sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan, bugün tweet atmaya insanların korktuğu, mülakatlarda partiye göre işsiz bırakıldığın, diplomanın yok sayıldığı, sosyal yardımların bile parti aidiyetine göre bakılıp aç bırakıldığın, soğukta bırakıldığın bir süreçte Atatürk'ün partisine kayıtlı 1 milyon 600 bin cesur yürekle birlikte, 'ben cumhurbaşkanı adayımı belirlemek istiyorum' diyen herkese söylüyorum, bugün ilk gündür. Resmi açıklama yapılıp gün ve tarih belirlendiğinde, o günden sonra artık gelenler oy kullanamayacaklar. Emeklilere, emekçilere, yoksullara ve bilhassa gençlere sesleniyorum, sizler bundan sonraki cumhurbaşkanını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçiminde iktidar yapacak cumhurbaşkanını belirlemeye var mısınız? Varsanız hepinizi baba ocağına bekliyorum. Partiye kaydolan herkes, cumhurbaşkanı belirleme seçiminde oy kullanacaktır. Türkiye'yi davet ediyoruz. Biz bir yola çıkıyoruz, iktidarı değiştirmeye hazır mısınız? Biz hazırız, hep birlikte başaracağız. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Yolumuz açık olsun."