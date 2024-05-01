2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine önemli bir hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlerle mücadele tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine önemli bir hava harekatı düzenlendi.

Irak'n kuzeyindeki Metina bölgesine yapılan operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığndan (MSB) açıklama yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı, bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Tüm gücümüzle mücadeleye devam. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Terör ve teröristle mücadelemiz, etkin ve kararlı şekilde sürecek." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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