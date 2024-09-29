Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kritik operasyonları devam ediyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonda, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.