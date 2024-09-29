2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığından açıklama yapıldı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kritik operasyonları devam ediyor.
Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonda, 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyona ilişkin ayrıntıları Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 29, 2024
Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/igVtDx8DMe
Kaynak: Anadolu Ajansı