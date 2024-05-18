2 şehirde DEAŞ operasyonu! 22 şüpheli tutuklandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi doğrultusunda güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı.

Çalışmalar sonucu, Şanlıurfa ve Konya'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtilen şüphelilerin adreslerine operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 22’si tutuklandı, 16’sına adli kontrol şartı uygulanan 22 şüpheli ise serbest bırakıldı.