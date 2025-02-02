2 Şubat 2025 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar ve MPİ sorgulama ekranı
Şans oyunu tutkunları için beklenen gün geldi: 2 Şubat 2025 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Bu haftanın çekilişi saat 20:00'de gerçekleştirildi ve kazandıran numaralar şans oyunu severleri heyecanlandırdı.
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Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 2 Şubat 2025 Pazar Şans Topu çekilişi tamamlandı. Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar açıklandı.
Bu haftanın kazandıran numaraları:
6 - 17 - 18 - 23 - 28 + 12
Büyük ikramiyeyi kazanan talihli ya da talihliler, Milli Piyango resmi platformları üzerinden sonuçlarını kontrol edebilirler.