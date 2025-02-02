2 Şubat 2025 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar ve MPİ sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunları için beklenen gün geldi: 2 Şubat 2025 Pazar günü yapılan Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı. Bu haftanın çekilişi saat 20:00'de gerçekleştirildi ve kazandıran numaralar şans oyunu severleri heyecanlandırdı.

Sude İnak Sude İnak
2 Şubat 2025 Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı! İşte kazanan numaralar ve MPİ sorgulama ekranı
Yayınlanma: Güncellenme:

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 2 Şubat 2025 Pazar Şans Topu çekilişi tamamlandı. Milli Piyango yetkilileri ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazanan numaralar açıklandı.

Bu haftanın kazandıran numaraları:

6 - 17 - 18 - 23 - 28 + 12

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli ya da talihliler, Milli Piyango resmi platformları üzerinden sonuçlarını kontrol edebilirler.

Şakir Paşa Ailesi yeni bölüm izle! Canlı izleme linkiŞakir Paşa Ailesi yeni bölüm izle! Canlı izleme linkiGündem
Şans Topu çekiliş sonuçları
Günün Manşetleri
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro üyeleri ile bir araya geldi
Vatan Partisi'nin yeni açılıma karşı imza kampanyasına yoğun destek
"Siz 22 bin lirayla yaşayabilir misiniz?"
Beşiktaş'tan son dakika Lemina açıklaması
Galatasaray'ın yeni transferi Morata, İstanbul'a geldi
Naci Görür'den deprem açıklaması
İlker Gönen'in avukatından Ulusal Kanal'a özel açıklamalar
23 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray, Morata transferini açıkladı
Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
Çok Okunanlar
Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı! Prof. Dr. Ercan’dan kritik uyarı: Bölge boşaltılmalı, deniz ulaşımı durdurulmalı!
İslam Memiş’ten ‘Pazartesi’ alarmı! İslam Memiş’ten ‘Pazartesi’ alarmı!
Adana'da şiddetli deprem Adana'da şiddetli deprem
Ege Denizi’nde peş peşe depremler! Uzmanlardan yeni uyarı Ege Denizi’nde peş peşe depremler! Uzmanlardan yeni uyarı
Son dakika! Ege'de bir deprem daha Son dakika! Ege'de bir deprem daha